"Ich freue mich auf diese neue, sehr interessante Aufgabe. Nach zehn Jahren Pay- und zwölf Jahren Free-TV bin ich sehr glücklich, so frühzeitig bei diesem spannenden und visionären Unternehmen dabei sein und mithelfen zu dürfen, dass etwas Großes entsteht", sagt Helgert.

Die SEH Sports & Entertainment Holding hatte im Juni für Schlagzeilen gesorgt. Sie hatte die Mehrheit an eoTV erworben und den Free-TV-Sender in More Than Sports TV umbenannt. Dort laufen nun Inhalte wie Football, Motorsport, Kampfsport, Gaming und mehr.