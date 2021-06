Im Schnitt 5,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen holte Kabel Eins mit der vierteiligen ersten Staffel von "Yes, we camp!" im zurückliegenden August. Die ersten beiden Episoden der Staffel kamen sogar auf mehr als sechs Prozent. Eine zweite Staffel ist längst bestellt und wird nun sechs Ausgaben umfassen. Sie wird am 22. August starten und erneut immer am Sonntagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein. Entsprechende Informationen hat ein Kabel-Eins-Sprecher bestätigt. Produktionsfirma hinter der Camping-Doku ist Good Times.

Der "Yes, we camp!"-Start ist dann auch Teil einer neuen Grillwoche beim Sender. Ab dem 16. August eröffnet Kabel Eins im Fernsehen die Grillsaison. Jeder komme auf seine Kosten: Menschen, die Fleisch essen, aber auch Leute, die sich vegan ernähren. Aufgriffen werden Grillthemen in der Woche ab dem 16. August in den täglichen Formaten "Abenteuer Leben" und "Mein Lokal, dein Lokal" sowie im "K1 Magazin" (Donnerstagabend) und "Abenteuer Leben am Sonntag".

Für eine Deutschlandpremiere sorgt Kabel Eins unterdessen im Juli auch am frühen Sonntagnachmittag. Startend am 11. Juli kommt die einstige ATV-Produktion "Amore unter Palmen" zu Kabel Eins. Schon jetzt zeigt der Sender am frühen Sonntagnachmittag österreichische Produktionen, "Die Bademeister" starten jeweils gegen 13 Uhr. Bei "Amore unter Palmen", das mit jeweils zwei Folgen am Stück laufen wird, stehen einsame Herzen im Mittelpunkt. Erzählt werden Geschichten über Menschen, die in einer Fernbeziehung leben. Kennengelernt haben sich die Paare entweder über Social Media oder im zurückliegenden Urlaub. Kameras begleiten, wie versucht wird, die Liebe über tausende Meter Entfernung aufrecht zu erhalten.