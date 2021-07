am 01.07.2021 - 10:22 Uhr

Florian Silbereisen wird es in den kommenden Jahren definitiv nicht an Arbeit mangeln. Nach seinem inzwischen offiziell bestätigten Einstieg bei "Deutschland sucht den Superstar" hat der 39-Jährige jetzt auch seinen Vertrag beim ZDF-"Traumschiff" verlängert. Silbereisen wird damit bis 2024 als Kapitän in dem Dauerbrenner zu sehen sein.

"Durch die vorzeitige Verlängerung möchte ich ganz deutlich machen: Ich bleibe dem 'Traumschiff' selbstverständlich treu", sagte Silbereisen gegenüber "Bild". "Ich bin dem ZDF-Team extrem dankbar, dass sie den Mut hatten, die traditionelle Serie ganz neu anzugehen." Und weiter: "In den ersten Jahren als Kapitän ist schon so viel passiert - in den nächsten Jahren wird noch mehr passieren."

Dem Bericht zufolge sind neben den traditionellen Folgen an Weihnachten und Neujahr auch die bisher kurzfristigen Oster-Folgen fest vereinbart. Darüber hinaus soll es, wenn Zeit bleibt, auch noch eine vierte Folge pro Jahr mit Florian Silbereisen geben. Klar ist aber auch: Der Terminkalender des Entertainers dürfte randvoll sein.

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Florian Silbereisen in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzen und damit die Nachfolge von Dieter Bohlen antreten wird. Neben der RTL-Show wird er aber auch weiterhin seine ARD-Show moderieren, wie der MDR bestätigte.