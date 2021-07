© Amazon

In der Serie verschwindet Josy, die zwölfjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Lanz, unter mysteriösen Umständen - es gibt keine Zeugen, keine Spuren und auch keine Leiche. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Vier Jahre später hat sich der trauernde Viktor in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen, wo ihn eine schöne Unbekannte aufspürt, die von Wahnvorstellungen gequält wird. Darin erscheint ihr immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird.

"Als das Werk, das mir als Autor zum Durchbruch verhalf, hat mein erster Roman immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Dank Philip Pratt und Nikos Karavias hat 'Die Therapie' nun eine hochkarätige Serienheimat bei Amazon Studios gefunden", sagt Sebastian Fitzek. "Ganz besonders freue ich mich über die Wahl der Drehbuchautoren, insbesondere Alexander Rümelin, der mich mit seiner Arbeit schon oft begeistert hat. Und ich bin mehr als glücklich darüber, dass Regina Ziegler und Barbara Thielen die Produktion verantworten. Sie haben schon 'Passagier 23' und 'Abgeschnitten' großartig umgesetzt, und ich bin mehr als überzeugt davon, dass sie mit 'Die Therapie' eine qualitativ hochwertige und einzigartige Serie erschaffen werden, die das Publikum national wie international begeistern wird."

Philip Pratt, der bei Amazon Studios die deutschen Eigenproduktionen verantwortet, sagt: "Mit 'Die Therapie' hat Sebastian Fitzek Millionen von Lesern im deutschsprachigen Raum gefesselt. Jetzt freuen wir uns, diesen nervenaufreibenden Thriller-Stoff als High-End-Serie bei Prime Video umzusetzen. 'Die Therapie' ist das erste Ergebnis unserer Kooperation mit Ziegler Film und Sebastian Fitzek, für die wir uns Zugriff auf exklusive Rechte für ausgewählte Besteller aus seinem Werk vertraglich gesichert haben."

Produzentin Regina Ziegler: "Während der May Screenings in Los Angeles standen Sebastian Fitzek, Barbara Thielen, Markus Olpp und ich vor den Amazon Studios und waren fest davon überzeugt, dass wir mit Sebastians Büchern mit offenen Armen empfangen werden. Das wurde dann ganz schnell Realität. Der Funke sprang sofort auf Philip Pratt über, der uns in das Amazon System einloggte. Dass wir im Januar 2022 'Die Therapie' drehen, ist für mich mit einem wunderbaren Team an der Seite eine große Herausforderung und die erste Serienproduktion von Ziegler Film mit einem so erfolgreichen Streamer. Wir freuen uns über die Kontinuität mit Sebastian Fitzek und auf die Zusammenarbeit mit Amazon Studios."

Zudem wurde am Donnerstag noch eine weitere neue Serienproduktion angekündigt: Warner Bros. International TV Productions entwickelt für Amazon die neue Comedy-Serie "Love Addicts", die sich "dem abenteuerlich-aufregenden, turbulenten und spaßigen Liebes- und Paarungsverhalten von vier Hamburger Mittzwanzigern" widmen will. Acht halbstündige Folgen sind geplant, die ebenfalls 2022 veröffentlicht werden sollen. Die Serie basiert auf einer Idee von Marian und Marco Grönwoldt. Headwriter ist Julia Drache gemeinsam mit Staff Writer Burkhardt Wunderlich, Isaiah Michalski und Gemma Michalski. Produziert wird sie von Tobias Rosen, Bernd von Fehrn sowie Marie Rechberg.

So liest sich der Plot: "Ob Dating-Apps, One-Night-Stands oder bis an die Tür gelieferte Sexspielzeuge – den Liebesbedürfnissen von Dennis, Nele, Mo und Katrin scheinen keine Grenzen gesetzt. Oder etwa doch? Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele verjagt mit ihren Märchenphantasien selbst die perfektesten Typen. Mo erstarrt, wenn er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen, und Katrin verzichtet strikt auf Gefühle, gleicht diese aber mit ausreichend Sex aus. In einer Selbsthilfegruppe treffen sie aufeinander und müssen sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwer fällt."

Philip Pratt: "Mit 'Love Addicts' dürfen sich Prime-Mitglieder auf eine wilde, überraschende und lebensnahe Comedy-Serie über Liebe und Freundschaft im digitalen Zeitalter freuen. Die Amazon Original Serie verfolgt vier wundervolle Hauptcharaktere, die durch eine Welt voller furchtbarer Ex-Beziehungen, Dating-Apps und enttäuschender One-Night-Stands manövrieren, um die Liebe fürs Leben zu finden."

Die Produzenten Tobias Rosen und Bernd von Fehrn fügen hinzu: "In herausfordernden Zeiten wie diesen ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft und dem 'Wir-Gefühl' ausgeprägter denn je. Unsere vier diversen Charaktere scheinen zwar auf der rastlosen Suche nach Liebe, doch letztlich begleiten wir sie beim Finden eines vielleicht noch größeren Schatzes – der Freundschaft untereinander. Mit Julia Drache und den weiteren Autor:innen haben wir ein großartiges Team, um dies berührend, wahrhaftig und mit jeder Menge Humor zu erzählen. Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Amazon Studios und die Chance, diese besondere Serie nun mit ihnen zum Leben zu erwecken."