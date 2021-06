Dass Amazon Studios seine Investitionen in deutsche Inhalte für die konzerneigene Streaming-Plattform Prime Video deutlich hochfährt, ist spätestens seit der Ankündigung etlicher neuer Projekte im Februar klar. Bislang jedoch musste Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, die Entwicklung seiner lokalen Eigenproduktionen mit vergleichsweise kleiner Mannschaft stemmen. Nun ist sein Führungstrio komplett: Wie Amazon auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, tritt Petra Hengge zum heutigen 1. Juli die neu geschaffene Position der Leiterin Deutsche Originals Serie an – und stellt auch gleich weitere neue Projekte in Aussicht.

Hengge kommt von der Mediengruppe RTL Deutschland, wo sie seit 2014 als Fiction-Redakteurin für Serien wie "Magda macht das schon", "Lucie. Läuft doch!", "Beck is back", "Schwester, Schwester", "Die Klempnerin" oder "Block B – Unter Arrest" verantwortlich war. Zuvor war sie als Producerin für die Neue Mediopolis Filmproduktion sowie als freie Dramaturgin und Script Consultant tätig.

"Die deutschen Amazon Original Serien sind markante Formate mit hoher Strahlkraft, die in der Art des Storytellings als auch der Produktionsqualität einmalig sind", urteilt Petra Hengge. "Nach 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' gehen dieses Jahr mit 'Luden' und 'Der Greif' zwei unverwechselbare Serienstoffe in Produktion. In 2022 erweitern wir das Portfolio um den Fitzek-Thriller 'Die Therapie' und die erste fiktionale Comedy-Serie 'Love Addicts'."

Petra Hengge, Leiterin Deutsche Originals Serie, Amazon Studios

Schon seit Jahresbeginn steht Verena Schilling als Head of Local Original Movies in Diensten von Amazon Studios und berichtet ebenfalls an Pratt. Sie war davor sechs Jahre lang Creative Producerin und Co-Produzentin bei SevenPictures Film, der Kinotochter von ProSiebenSat.1. Ihre erste Filmproduktion für den Streamer ist die Anfang Juni angekündigte Komödie "One Night Off" (DWDL.de berichtete). "Mit einem abwechslungsreichen Spektrum an Genres wollen wir für unsere Zuschauer neue Maßstäbe setzen und sie mit Filmen überraschen, die begeistern, unterhalten und für große Emotionen sorgen", so Schilling. "'One Night Off' ist mit frischen, talentierten Gesichtern wie Emilio Sakraya, Milena Tscharntke, Samirah Breuer und Helgi Schmid der erste Schritt in diese Richtung."

Pratts Führungskraft fürs Nonfiktionale ist seit April 2020 Volker Neuenhoff. Als Leiter Deutsche Originals Unterhaltung zeichnet er für alle Unscripted-Produktionen verantwortlich, darunter die Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" und das unlängst angekündigte "Celebrity Hunted" (DWDL.de berichtete). Neuenhoff war zuvor Executive Producer bei Redseven Entertainment, Brainpool, Tresor TV oder RTL Studios. "Wir arbeiten mit den Besten ihres Fachs zusammen, um Weltklasse-Unterhaltung für das deutsche Publikum zu schaffen", so Neuenhoff. "Nach dem Mega-Erfolg von 'LOL: Last One Laughing' kommt mit 'Celebrity Hunted' eine neue Adventure-Show, die mit herausragenden Teilnehmern wie Dr. Wladimir Klitschko, Stefanie Giesinger, Vanessa Mai und Kida Khodr Ramadan für einmaliges Storytelling und packende Szenen steht."

Hengge, Neuenhoff und Schilling führen ihrerseits jeweils zwei- bis vierköpfige Teams für die verschiedenen Programmbereiche. Davon sind zurzeit noch nicht alle Positionen besetzt. "Mit Petra Hengge, Verena Schilling und Volker Neuenhoff an Bord setzen wir unsere gesteckten Ziele um: Wir werden spektakuläres, zuschauerorientiertes Entertainment in allen Bereichen machen – und das Produktionsvolumen sukzessive weiter hochfahren", beschreibt Philip Pratt seine Ziele.