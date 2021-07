Netflix hat unter dem Titel "Kleo" eine neue deutsche Serie angekündigt, die Dreharbeiten haben jüngst begonnen. Die Hauptrolle in der von Zeitsprung Pictures produzierten Serie übernimmt Jella Haase, die einst durch ihre Rolle als Chantal in den "Fack ju Göhte"-Filmen bekannt wurde. In "Kleo" verkörpert sie die gleichnamige Spionin, die sich nach dem Fall der Mauer in Berlin auf einen Rachefeldzug macht.

Acht Folgen sollen entstehen, diese gibt’s dann voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen. Für die Produktion verantwortlich zeichnen Michael Souvignier und Till Derenbach von Zeitsprung. Die Idee zur Serie stammt von den Showrunnern Hanno Hackfort, Richard Kropf, Bob Konrad und Autorin Elena Senft. Regie führen Viviane Andereggen und Jano Ben Chaabane, hinter der Kamera agieren Martin Langer und Tobias Koppe.

Neben Jella Haase sind auch Dimitrij Schaad, Vladimir Burlakov, Thandi Sebe, Marta Sroka, Julius Feldmeier und Jürgen Heinrich in weiteren Rollen zu sehen. Und so beschreibt Netflix die Serie konkret: Die DDR-Top-Spionin Kleo liquidiert 1987 im Auftrag eines geheimen Stasi-Kommandos einen Geschäftsmann in West-Berlin. Doch kurz darauf wird sie von der Stasi unter fadenscheinigen Gründen verhaftet und von ihrem eigenen Großvater verleumdet. Nach zwei Jahren im Gefängnis fällt die Mauer und Kleo kommt frei. Schnell stellt sich heraus, dass die Intrige gegen sie viel größer ist als angenommen und dass dabei ein ominöser roter Koffer eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Und so begibt sich Kleo auf einen Rachefeldzug, der sie durch ein anarchisches Berlin, durch improvisierte Elektro-Clubs und mallorquinische Fincas und schließlich bis in die Chilenische Atacama-Wüste führt. Immer gefolgt von dem Westberliner Polizisten Sven, der hier den Fall seines Lebens wittert.

"Wir hatten große Lust, die Geschichte einer außergewöhnlichen DDR-Spionin in der aufregenden Zeit des Umbruchs in Berlin Ende der 80er Jahre mit einem gewissen Punch zu erzählen. Größer, überhöhter, mit Bildern, die sich nicht am Drama, sondern eher an der Comicwelt orientieren. Uns war von Anfang an klar, dass diese Vision nur mit Netflix als Partner zu realisieren sein würde – und wir sind dankbar für diese Chance und das Vertrauen", sagen Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad, die in Anlehnung an ihre Vornamen in der Branche auch als "HaRiBos" bekannt sind. Die drei schrieben unter anderem die hochgelobte Serie "4 Blocks" und haben Folgen der Amazon-Serie "You are wanted" entwickelt.

Lisa Kreimeyer, Manager Local Originals bei Netflix, sagt: "Mit Begeisterung verfolgten wir bisher die Arbeit der HaRiBos und freuen uns jetzt ungemein, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir unsere Zuschauer in die schillernde Welt von ‘Kleo’ und in das Berlin von 1989 und Folgejahre entführen. Jella Haase war von Beginn an unsere absolute Wunschbesetzung und wir sind sehr stolz, dass wir sie für dieses Projekt gewinnen konnten. Wir haben das beste Team gefunden, um die Geschichte von ‘Kleo’ zum Leben zu erwecken - vor und hinter der Kamera."