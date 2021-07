© ZDF/Ralph Orlowski

Am Freitag wird über die Nachfolge von ZDF-Intendant Bellut entschieden. Gibt’s keine Verzögerungen, steht das Ergebnis am Vormittag fest. So läuft die Wahl und das passiert, wenn weder Tina Hassel noch Norbert Himmler das erforderliche Quorum erreichen…