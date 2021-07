am 01.07.2021 - 18:06 Uhr

Die Ad Alliance integriert den Bereich eCommerce, Content & Partner Operations ins Unternehmen ein, bisher war dieser bei RTL interactive angesiedelt. Karsten Jentsch (Foto oben) übernimmt ab sofort die Funktion als General Director eCommerce, Content & Partner Operations. Organisatorisch werden Jentsch und sein 17-köpfiges Team im Geschäftsleitungsbereich Operations angesiedelt. Jentsch, der bislang Senior Vice President Commercial Management bei RTL interactive war, berichtet direkt an COO Paul Mudter.

In seiner Funktion bei der Ad Alliance soll Jentsch weiterhin federführend die Entwicklung des Business vorantreiben und alle Aktivitäten im Bereich eCommerce, Affiliate und Business Partnerschaften steuern. Zu seinem Verantwortungsbereich gehört darüber hinaus die Produktion von Commerce- und Branded Video Content. Mit der Überführung aus RTL interactive in die Ad Alliance sind ab sofort alle digitalen Vertriebsaktivitäten und Erlösstränge der Mediengruppe RTL Deutschland unter einem Dach gebündelt, heißt es aus Köln.

Paul Mudter, COO der Ad Alliance, sagt zum Umbau: "Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit bedeutet bei uns, flexibel zu sein und, wo es Sinn macht, Allianzen zu bilden - auch in der Innensicht. Karsten und sein Team in der Ad Alliance anzusiedeln, ist mit Blick auf das komplexe Digitalgeschäft ein strategisch wichtiger Schritt. Bei der Monetarisierung digitaler Reichweiten sind eCommerce, Affiliate und strategische Partnerschaften zunehmend wichtige Bausteine und ebenso steigt die Nachfrage nach Produktion von Commerce und Branded Video Content. Karsten bringt langjährige Erfahrungen, ein tiefes Verständnis und ein sehr gutes Gespür für dieses Business ein und ist ein absoluter Gewinn für die Ad Alliance. Wir freuen uns darauf, nicht nur an den bisherigen Erfolg anzuknüpfen, sondern ihn gemeinsam auszubauen und neue Vermarktungskonzepte zu entwickeln."