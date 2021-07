am 05.07.2021 - 10:26 Uhr

Bislang hat der Springer-Verlag stets ein Geheimnis darum gemacht, wann denn der neue Fernsehsender von Bild auf Sendung gehen wird. Die Rede war stets von einem Sendestart vor der Bundestagswahl. Knapp einen Monat nach den Screenforce Days steht jetzt fest: Es geht am Sonntag, den 22. August los. Das hat Springer am Montagvormittag bestätigt.

"Mit Bild startet in Deutschland eine neue Art von Fernsehen", kündigt Claus Strunz, Programm-Chef und Mitglied der Chefredaktion, vollmundig an. "24/7 live-haftiges TV, informations- und meinungsstark, mit exklusiven Nachrichten, die live zu Schlagzeilen werden." Zentrales Programmangebot ist die News-Show "Bild Live", die von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr gesendet wird. Dabei soll in jeder Stunde ein aktuell laufendes Thema mit Experten und dem Publikum debattiert werden.

Sonntags wiederum steht Bild Live von 9:00 bis 13:00 Uhr mit verschiedenen Sendungen insbesondere zur Fußball-Bundesliga im Zeichen des Sports. Dazu kommen Sendungen wie "Reif ist Live" und der Polittalk "Die richtigen Fragen", der schon seit einem Jahr online in Konkurrenz zu "Anne Will" ausgestrahlt wird. Die Sendestrecken von "Bild Live" sollen übrigens zeitgleich bei N24 Doku zu sehen sein.

Produziert und verantwortet wird das Programm aus einer neuen TV-Unit in der WeltN24 GmbH, in der Springer seine Fernseh-Aktivitäten bündelt. Eine entsprechende rundfunkrechtliche Zulassung für ein Fernsehvollprogramm war bereits vor wenigen Wochen erteilt worden.