Schon vor Wochen hat RTL für den 15. Juli einen Themenabend über Angela Merkel angekündigt, der von Peter Kloeppel und Inka Bause präsentiert wird. Neben Gespräch mit Gästen in Berlin sind unter anderem auch eine Dokumentation von Felix Hutt sowie Ausschnitten aus einer neuen Doku-Reihe von Stefan Aust über die scheidende Bundeskanzlerin geplant.

Doch jetzt muss RTL überraschend Konkurrenz fürchten. Zwei Tage vor der Live-Sendung will sich nun auch Sat.1 mit Angela Merkel befassen. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, soll schon am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr die von south & browse produzierte Dokumentation "Die Ära Merkel - Gesichter einer Kanzlerin" den Weg ins Sat.1-Programm finden. Neben Wolfgang Bosbach, Gregor Gysi und Kai Diekmann kommen unter anderem Reinhold Messner, Uschi Glas und Gloria von Thurn und Taxis in dem Special, das Sat.1 als "kritische Hommage an eine Jahrhunderpersönlichkeit" bezeichnet, zu Wort.

"Mit der Dokumentation 'Die Ära Merkel - Gesichter einer Kanzlerin' zeigt Sat.1 seine erste Sondersendung auf dem Weg zur Bundestagswahl 2021", sagt der neue Senderchef Daniel Rosemann und kündigt zugleich an, dass im Umfeld der Hauptnachrichten in den kommenden Wochen Interview-Sondersendungen mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz sowie weiteren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten folgen werden.

Darüber hinaus steht nun auch fest, unter welchem Titel das Format "Facing the Classroom" laufen wird, in dem sich die Kandidierenden für die Merkel-Nachfolge den Fragen von Schülerinnen und Schülern stellen werden. Die Sendung hört auf den Namen "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" und soll kurz vor der Wahl laufen.