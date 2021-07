am 05.07.2021 - 17:00 Uhr

Als KKR die Tele München Gruppe (TMG) im Sommer 2019 übernahm und Fred Kogel zum CEO machte, begann die Zeit der Leonine Studios - und die Ära von Herbert G. Kloiber endete. 42 Jahre stand Kloiber zuvor an der Spitze des Konzerns, nach dem Verkauf zog er sich zurück und kündigte an, sich in den nächsten eineinhalb Jahren beruflich nicht zu betätigen. Daran hat er sich gehalten. Nun, zwei Jahre nach dem Verkauf, meldet sich Kloiber zurück.

© High End Productions High End Productions

Bauer ist 55 Jahre alt und kommt von Studiocanal, wo er von 2012 bis 2020 als Head of Acquisitions und Coproductions arbeitete. Bereits seit 2005 war er als Executive Producer für Tandem Productions tätig und (co)-produzierte und finanzierte dort Projekte wie unter anderem Ken Folletts "Die Säulen der Erde" und "Shadowplay".

"Einige Projekte warten auf Realisierung"

"Nach 50-jähriger unternehmerischer Tätigkeit habe ich mir eine zweijährige Pause genommen. Trotzdem warten noch einige spannende Projekte auf eine hochkarätige Realisierung", sagt Herbert G. Kloiber jetzt. "Sowohl Bestsellerromane als auch großartige historische Figuren haben mich persönlich stets fasziniert. Das möchte ich gemeinsam mit einem der weltweit führenden Medienunternehmen noch einmal angehen." Auch Kloibers Sohn, Herbert L. Kloiber, ist mit seiner eigenen Produktionsfirma Night Train Media in der Branche tätig, erst vor einigen Monaten starteten die Dreharbeitern zu der ersten Serie von Kloiber junior (DWDL.de berichtete).

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender und Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, ergänzen: "Mit großem Stolz freuen wir uns, die bevorstehende Zusammenarbeit zwischen der Constantin Film-Gruppe und Dr. Herbert G. Kloiber - zwei der größten unabhängigen europäischen Playern im Film, Streaming und TV-Bereich - bekannt zu geben. In einer Zeit in der die Einfälle und Ideen das Gold der gesamten Entertainment-Branche sind, wollen wir mit High End Productions vielen Kreativen Europas ein Zuhause geben, um lokale Geschichten mit europäisch internationalem Charakter über den gesamten Globus hinaus zu erzählen. Mit Jonas Bauer und seinem Gespür und seiner Erfahrung haben wir hier den perfekten Kopf für das Unternehmen gefunden."