am 10.03.2021 - 11:14 Uhr

Die noch recht junge Münchner Produktionsfirma Night Train Media von Herbert L. Kloiber hat ihr erstes Projekt in den Dreh geschickt. Gemeinsam mit Nice Drama produziert man die Krimiserie "The Box". Dabei handelt es sich um ein englischsprachiges Drama mit einem übernatürlichen Einschlag. Zu sehen gibt es die siebenteilige Serie später bei dem skandinavischen Streamingdienst Viaplay. Night Train Media hält die internationalen Vertriebsrechte an den Stoff.

In den Hauptrollen von "The Box" zu sehen sein werden Anna Friel ("Marcella") und Peter Stormare ("Fargo"), als Regisseur fungiert Steve Shill ("Dexter"). Kreiert und geschrieben wurde die Serie von Adi Hasak ("Shades of Blue"). Herbert L. Kloiber und Olivia Pahl fungieren neben Fredrik Ljungberg und Adi Hasak als Executive Producer.

Und darum geht es inhaltlich: Anna Friel verkörpert Sharon Pici, eine Polizeibeamtin aus Kansas City, die einen Mordfall ermittelt und auch die Zeugenbefragung leitet, die bald zu einem übernatürlichen Albtraum eskaliert. Alexander Karim (Tyrant) spielt an der Seite von Friel die Rolle ihres Partners Loveall und Peter Stormare die Rolle des Polizeistationsleiters Jed.

Night-Train-Media-Chef Herbert L. Kloiber sagt zum Projekt: "Wir sind begeistert, dass die Kameras für ‘The Box’ seit heute laufen. Mit einem hochkarätigen internationalen Team und einer faszinierenden, genreübergreifenden Geschichte haben wir ein durch und durch einzigartiges Projekt gefunden, mit dem wir nur ein Jahr nach Beginn unserer Partnerschaft mit der NENT Group, in Produktion gegangen sind."

Und Hauptdarstellerin Anna Friel ergänzt: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, nach einem Jahr Lockdown wieder das tun zu können, was ich am meisten liebe. Jetzt freue ich mich wirklich darauf, sowohl mit der unglaublich talentierten Besetzung als auch mit Viaplay und NTM zu arbeiten. Schweden, und insbesondere Stockholm, ist einer der Orte, die ich schon lange besuchen wollte, und bisher waren die Stadt und die Menschen wunderbar zu mir."