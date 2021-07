"SOKO Leipzig" meldet sich am 27. August zurück im ZDF-Programm. Die frischen Episoden der von UFA Fiction produzierten Serie sind wie gehabt immer freitags ab 21:15 Uhr zu sehen. Die jüngste Staffel erreichte zwischen August 2020 und März 2021 im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer, damit war "SOKO Leipzig" so stark wie schon lange nicht mehr. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 17 Prozent. Jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung im linearen Programm, gibt’s die neuen Folgen übrigens auch vorab in der Mediathek zu sehen.

Seinen letzten Auftritt in der kommenden Staffel hat übrigens Steffen Schroeder aka Kriminalkommissar Tom Kowalski. Sein Abschied von "SOKO Leipzig" ist bereits seit Mai 2020 bekannt. Schroeder, der seit 2012 in der Serie zu sehen war, kündigte im vergangenen Jahr an, neue Wege gehen zu wollen (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch die Ausstrahlung der Thriller-Serie "Hamilton - Undercover in Stockholm" angekündigt. Alle zehn Folgen der schwedisch-deutschen Koproduktion sind ab dem 16. August in der Mediathek zu sehen, die erste Folge im linearen Programm wird am gleichen Abend ab 22:15 Uhr gezeigt. Am 17. August zeigt man nachts eine weitere Folge. Die restlichen Folgen der Serie sind danach wöchentlich im Nachtprogramm am Dienstagabend zu sehen.

Im Mittelpunkt von "Hamilton – Undercover in Stockholm" steht der schwedische Geheimagent Carl Gustav Hamilton (Jakob Oftebro), der nach seiner Ausbildung bei der CIA in sein Heimatland geschickt wird. Der junge Agent soll mit dem militärischen Geheimdienst Schwedens kooperieren und gemeinsam mit Kommissarin Kristin (Nina Zanjani) den Anschlag auf eine hochrangige Ministerin aufklären. Die Serie ist eine schwedisch-deutsche Koproduktion von Dramacorp Pampas Studio und Kärnfilm mit C More, TV 4, Beta Film und dem ZDF in Zusammenarbeit mit ZDF-Enterprises und Dansu.