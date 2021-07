Das Jury-Team der RTL-Castingshow "Das Supertalent" ist komplett. Schon vor einigen Tagen hatten die Kölner Lukas Podolski als Juror vorgestellt und dafür sogar eine eigene Pressekonferenz einberufen (DWDL.de berichtete). Nun stehen auch die zwei weiteren Jury-Mitglieder fest. Für die Verkündung dieser Namen hat man sich aber auf eine Meldung bei rtl.de beschränkt. Neben Podolski werden demnächst auch Chantal Janzen und Michael Michalsky die Talente der Kandidatinnen und Kandidaten bewerten.

Michalsky ist Designer und kennt sich im Bereich von Castingshows bereits bestens aus. Der 54-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder Teil von "Germany’s Next Topmodel" und urteilte zusammen mit Heidi Klum über das Können der Models. Janzen ist Moderatorin und Musicaldarstellerin, sie kommt aus den Niederlanden. Bei unseren Nachbarn ist sie ein echter TV-Star. Im Mai moderierte sie mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen den Eurovision Song Contest.

Aber auch in Deutschland ist Jantzen keine Unbekannte: Vor einigen Jahren führte sie zwei Staffeln lang an der Seite von Thore Schölermann durch "The Voice Kids". Außerdem war sie Teil der Jury der Sat.1-Show "Superkids – Die größten kleinen Talente der Welt". In den Niederlanden war sie darüber hinaus in den vergangenen Jahren Jurorin bei "Holland's Got Talent", also der niederländischen Version des "Supertalents".

"Ich glaube, dass ich hoffentlich eine gute Jurorin bin, weil ich das Gefühl kenne, auf der Bühne zu stehen", sagt Chantal Janzen gegenüber rtl.de. Die Aufzeichnungen der neuen "Supertalent"-Ausgaben starten in Kürze, bereits im Herbst will RTL die rundum erneuerte Castingshow zurück auf die Bildschirme bringen. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. 2020 ging es Mitte Oktober los - einen Monat später als in den Jahren davor. Zur kommenden Staffel soll "Das Supertalent" auch eine neue Moderatorin bzw. einen neuen Moderator erhalten, hierzu hat sich RTL bislang aber noch nicht geäußert. Nun steht aber immerhin die Jury fest. Dieter Bohlen spielt hier, wie auch bei "DSDS", nach vielen Jahren keine Rolle mehr.