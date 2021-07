am 06.07.2021 - 19:32 Uhr

Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Ab Folge 3.656, die voraussichtlich am 16. August im Ersten ausgestrahlt wird, ist Schauspieler Johannes Huth im Hauptcast der ARD-Telenovela zu sehen. Huth verkörpert die Figur des Gerry Richter, der nach Bichlheim kommt, um seinen kleinen Bruder Max (Stefan Hartmann) zu seinem Geburtstag zu überraschend. Während Max ihn so schnell wie möglich wieder loswerden möchte, ist Gerry gekommen, um zu bleiben.

Durch Gerrys kognitive Beeinträchtigung drehte sich in der Familie Richter immer alles um ihn, und Max musste viel zurückstecken. Einen bleibenden Eindruck hinterlässt er vor allem bei Shirin (Merve Çakir), in die er sich auf den ersten Blick Hals über Kopf verliebt.

"Auch wenn es Gerry vermeintlich an sozialer Intelligenz mangelt, besitzt er eine große Sensibilität, über die er sich jedoch nicht bewusst ist", sagt Johannes Huth über seine Rolle. "Das macht ihn für mich zu einer liebenswürdigen und unverblümten Figur, deren Naivität gleichzeitig ihre größte Stärke ist." In der Vergangenheit wirkte der gebürtige Koblenzer in zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen mit, stand aber auch schon für "GZSZ" und "Unter uns" vor der Kamera.

Rund 1,4 Millionen Zuschauende zählt die Produktion von Bavaria Fiction in diesem Jahr bislang, der Marktanteil liegt bei knapp zwölf Prozent. Damit ist "Sturm der Liebe" derzeit so schwach unterwegs wie noch nie in der fast 16-jährigen Geschichte des Dauerbrenners.