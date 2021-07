Schon am 23. Juli startet die 2. Fußball-Bundesliga in die neue Saison, die nach dem Abstieg von Werder Bremen und Schalke 04 prominenter besetzt scheint denn je. Gleich 13 ehemalige Bundesligisten sind dort nun vertreten. Zum Start der neuen Saison erhält sie zudem nun auch wieder eine größere Bühne im frei empfangbaren Fernsehen: Sport1 an jedem Spieltag das Topspiel - in der Regel samstags um 20:30 Uhr - live übertragen. Los geht's am 24. Juli mit dem Nord-Duell zwischen Werder Bremen und Hannover 96, in der Woche darauf ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen zu sehen.

© Sport1

Sport1 greift bei den Übertragungen auch auf eine Experten-Riege zurück, der unter anderem Peter Neururer und Olaf Thon angehören. Sport1 beginnt mit der Vorberichterstattung eine Stunde vor dem Anpfiff um 19:30 Uhr.

An den ersten beiden Spieltagen, also wenn die 1. Fußball-Bundesliga noch nicht in die neue Saison gestartet ist, zeigt Sport1 zudem sonntags um 11 Uhr auf dem traditionellen "Doppelpass"-Sendeplatz einen Fußball-Talk zur Zweiten Liga. Moderiert wird diese Sendung von Hartwig Thöne. Auch wenn sich der "Doppelpass" danach wieder vornehmlich der 1. Bundesliga widmen wird, laufen im Vorfeld um 7 und noch einmal um 9 Uhr Zusammenfassungen der Highlights der Zweitliga-Spiele in "Hattrick Pur".