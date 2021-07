am 07.07.2021 - 17:06 Uhr

Wenige Tage bevor Sabine Heinrich mit dem "Deutschland-Quiz" erstmals im ZDF zu sehen sein wird, hat jetzt auch der WDR eine neue Primetime-Show mit der Moderatorin angekündigt. "Das ist meine Zeit - Die Generationen-Show" läuft erstmals am 20. August. Jeweils freitags um 21:00 Uhr werden sich Sabine Heinrich und drei Rateteams aus Nordrhein-Westfalen darin auf eine "unterhaltsame Zeitreise in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" begeben, verspricht der Sender.

Sechs Spielrunden lang versuchen die Zweierteams, Wissensaufgaben zu Gegenständen, Musik, Film und Sprache zu lösen. "Aber wie beschreibt die Oma das ihr völlig unbekannte Hoverboard? Und finden die Enkelkinder die Wortlücke im Kultsong aus Opas Zeiten? Oder wofür steht das Wort "lit"?, fragt der WDR und erklärt damit dann auch das Konzept. Bis zu 2.500 Euro können im Idealfall für die Familienkasse erspielt werden.

"Egal ob legendäre Filmplakate, ikonische Songs oder bekannte Redewendungen - das Wissen der Generationen ist häufig enorm. Und darum geht es in 'Das ist meine Zeit - Die Generationen-Show", so Sabine Heinrich über das Format, das der WDR in Zusammenarbeit mit Tresor TV prodiziert. "Es wird abwechslungsreich, voller Überraschungen, spannend, lehrreich und witzig - ein großer Spaß für alle Altersklassen."

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Sabine Heinrich besitzt als Journalistin die besondere Fähigkeit, mit Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Das stellt sie seit Jahren im WDR Fernsehen und im Radio unter Beweis. In ihrer neuen Unterhaltungsshow spricht sie die ganze Familie an und beweist erneut Humor, Spielfreude und viel Gefühl für die Menschen im Westen." Geplant sind zunächst vier Folgen.