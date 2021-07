Ziemlich frühzeitig hat der SWR eine neue Landessenderdirektorin für Rheinland-Pfalz gewählt: Ulla Fiebig wird die Nachfolge von Simone Schelberg antreten - allerdings erst zum 1. Juni 2022. Schelberg verabschiedet sich dementsprechend zum 31. Mai nach 15 Jahren, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen, wie es seitens des SWR heißt.

Fiebig leitet derzeit das Pressereferat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin, zuvor stand sie aber viele Jahre in Diensten der ARD und des SWR. Zuletzt war sie von Juni 2016 bis Oktober 2018 Fernseh-Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, davor leitete sie beim SWR die Abteilung für Strategische Unternehmensentwicklung.Sie war auch schon stellvertretende ARD-Sprecherin während der Zeit des SWR-Voristzes und Redakteurin und Reporterin der Nachrichtenredaktion Fernsehen "Rheinland-Pfalz aktuell" beim SWR in Mainz. Bevor Sie im Jahr 1999 zum SWR wechselte war sie bereits fünf Jahre als freie Journalistin in verschiedenen Nachrichtenredaktionen privater Medienanbieter tätig.

"Ulla Fiebig ist eine exzellente Journalistin und Juristin, die das Profil und die Persönlichkeit mitbringt, um dem SWR-Landessender Rheinland-Pfalz den Weg in die Zukunft zu weisen. Nach fünf Jahren bei kommerziellen Radiowellen war Ulla Fiebig knapp zehn Jahre Reporterin und Redakteurin für die Fernsehnachrichten im SWR in Mainz und kennt das Land, seine Mentalität und Menschen bestens. Auch als Fernseh-Korrespondentin im ARD Hauptstadtstudio in Berlin hat sie über insgesamt fünf Jahre bewiesen, dass sie eine der profiliertesten Journalistinnen der ARD und dieses Landes ist - kritisch, immer unabhängig und unparteiisch. In ihrer langen Zeit im SWR und der ARD hat Ulla Fiebig bewiesen, dass sie eine verlässliche, belastbare und engagierte Fach- und Führungspersönlichkeit ist. Sie ist zielstrebig und ergebnisorientiert und verbindet dies mit einem kooperativen Führungsstil, der inspirierend wirkt und Menschen motiviert", so SWR-Intendant Kai Gniffke, der sie für den Posten vorgeschlagen hatte.

Fiebig selbst sagte nach ihrer Wahl: "Dass ich zur nächsten Landessenderdirektorin des SWR in Rheinland-Pfalz gewählt wurde, empfinde ich als großen Vertrauensbeweis und eine Anerkennung meiner bisherigen beruflichen Leistungen. Der SWR war fast 20 Jahre meine journalistische Heimat. Jetzt kann ich zurückkehren und mit meinen vielfältigen Erfahrungen, mit Offenheit und Klarheit die Zukunft des Senders und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an entscheidender Stelle mitgestalten. Es geht um zeitgemäße Angebote und Programme, die für die Menschen in Rheinland-Pfalz nützlich und ihnen auch wichtig sind, die sie gut finden. Dafür werde ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Mainz und den Studios arbeiten - motiviert und mutig. Darauf freue ich mich."

In der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz entstehen die Inhalte für Fernsehen, Hörfunk, Online und Social Media aus und für Rheinland-Pfalz. Dazu gehören ebenso die Regionalstudios, wie auch die Programme von SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz. Die Direktion verantwortet die multimediale Berichterstattung von SWR Aktuell aus Rheinland-Pfalz, sowie den Videotext für den gesamten SWR. Zudem entstehen in Mainz zahlreiche Fernsehmagazine und filmische Formate.