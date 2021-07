In fünf Teilen wird die Gebrueder Beetz Filmproduktion einen Blick auf die Hamburger Reeperbahn in den 80er Jahren werfen, "die Zeit, in der auf St. Pauli scharf geschossen wurde und Auftragskiller Werner 'Mucki' Pinzner sein Unwesen trieb", wie es seitens der Macher heißt. Dafür greift man auch auf zum Teil noch unveröffentliches Archivmaterial zurück und führt neue Interviews mit prägenden Kiez-Legenden aus diesem Jahrzehnt.

Besonders an der High-End-True-Crime-Dokuserie ist aber auch die Finanzierung: Im vergangenen Jahr war der German Motion Picture Fund erstmals auch für Doku-Projekte geöffnet worden, hier handelt es sich nun um das erste Projekt, das davon profitiert. Weitere Fördergelder gab's von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Koproduzent und exklusiver Vertriebspartner ist Studio Hamburg Enterprises - und Auftraggeber des Ganzen ist die ARD, die die Produktion voraussichtlich Ende 2022 in ihrer Mediathek veröffentlichen will. Regie führen Showrunner Georg Tschurtschenthaler, Carsten Gutschmidt und Ina Kessebohm, Autoren der Serie sind Ina Kessebohm, Georg Tschurtschenthaler, Florian Fettweis und Christian Beetz.

Produzent Christian Beetz zum Projekt: "Nach unserer Netflix Original Serie 'Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit' haben wir uns entschieden, die nächste High-End Dokuserie mit der ARD in Hamburg zu realisieren. Gerade die immer populärer werdende Mediathek der ARD ist die geeignete Plattform, um auch ein jüngeres Publikum zu erreichen. Die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein hat uns auf diesem Wege von Anfang an unterstützt, so dass die Verwertungsrechte diesmal beim Produzenten verbleiben, was uns in die Position bringt, am Erfolg partizipieren zu können."

Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin der Studio Hamburg Enterprises GmbH: "Die SHE versteht sich als Partner der Produzenten. Bei diesem hochqualitativen und überzeugenden Programm der gebrueder beetz sind wir sehr gerne als Koproduzent mit eingestiegen. Das freut uns umso mehr, weil wir so die Zusammenarbeit mit unserem Gesellschafter NDR einmal anders gestalten können."