Offenbar, so die Erkenntnis bei Kabel Eins, haben die Deutschen nach dem Corona-Jahr die Lust am Heimwerken wiederentdeckt. Und so überrascht es nicht, dass es der Privatsender nach mehr als drei Jahren Pause jetzt noch einmal wissen will: Wie ein Kabel-Eins-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigte, entstehen derzeit neue Folgen von "Schrauben, sägen, siegen". Produziert werden diese von Janus TV und vor der Kamera ist erneut Mark Kühler mit dabei.

Der Sendeplatz ist der, auf dem das Heimwerker-Format schon einmal zu sehen war: Ab dem 30. August wird es "Schrauben, sägen, siegen" mehrere Wochen lang von Montag bis Freitag um 18:55 Uhr zu sehen geben. Kabel Eins gönnt damit seinem Dauerbrenner "Achtung Kontrolle" vorübergehend eine Pause, nachdem dem Format in den vergangenen Monaten die Puste ausgegangen ist.

"Gefühlt besaß 'Achtung Kontrolle' vor zwei Jahren eine andere Relevanz. Im Moment haben die Menschen einfach andere Sorgen", räumte Senderchef Marc Rasmus vor wenigen Wochen im Gespräch mit DWDL.de ein. "Daher spielt das Format vielleicht nicht die Rolle, die es sonst gespielt hat. Wir haben jedoch ein hervorragendes Team, das sich seit nunmehr 13 Jahren um eine ständige Neuerfindung des Formats bemüht."