am 12.07.2021 - 17:54 Uhr

Wanja Mues und Antoine Monot jr. ermitteln ab Ende August wieder in "Ein Fall für Zwei". Das ZDF wird vier neue Folgen des Krimi-Klassikers vom 27. August an jeweils freitags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Es ist ein kleines Comeback, immerhin liegt die Ausstrahlung der bislang letzten Staffel schon über eineinhalb Jahre zurück - in der Spitze hatten damals mehr als fünf Millionen Menschen eingeschaltet.

Doch nicht nur "Ein Fall für Zwei" geht weiter, sondern auch "SOKO Leipzig". Der Dauerbrenner wird mit gleich 17 neuen Folgen den Weg ins ZDF-Programm finden. Der Mainzer Sender plant die Ausstrahlung, wie schon in der Vergangenheit, freitags um 21:15 Uhr. Aktuell befindet sich "SOKO Leipzig" übrigens im Jubiläums-Jahr: Im Januar 2001 war die erste Folge der bis heute erfolgreichen Krimiserie im Zweiten zu sehen.

Produziert wird "SOKO Leipzig" von UFA Fiction, hinter "Ein Fall für Zwei" steht die Produktionsfirma Odeon Fiction.