Sieht man mal von einer weihnachtlichen Doppelfolge ab, dann müssen Fans von "Jerks" nun schon zwei Jahre auf die Fortsetzung der Comedyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen warten. Jetzt hat Joyn neue Folgen in Aussicht gestellt: Ab dem 26. August zeigt Joyn hinter der Bezahlschranke wöchentlich zwei neue Episoden der vierten Staffel. Die erste Folge stellt der Streamingdienst kostenlos zum Abruf bereit.

Und so beginnt die vierte Staffel: Pheline Roggan trennt sich von Fahri Yardim, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Nun beginnt Fahri einen furiosen Kampf um seine Ehe. Er bucht ein Wochenende für sich und Pheline in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Ein Psychologe soll es richten. Auch bei Christian und Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei.

Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur und mit seiner Firma Pyjama Pictures auch Produzent der Comedyserie. Daneben fungiert Carsten Kelber als weiterer Produzent von "Jerks", das zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder im Free-TV bei ProSieben laufen wird.