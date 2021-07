Wer einen neuen Fernseher kauft, der findet auf seiner Fernbedienung immer mehr eigene Tasten für unterschiedliche Streaming-Angebote. Apple zeigt sich bei solchen Deals für gewöhnlich zurückhaltend, hat nun aber eine Kooperation mit der Deutschen Telekom geschlossen. So gibt's künftig eine eigene Magenta-TV-Fernbedienung für die Box Apple TV 4K.

Wer die Set-Top-Box über die Telekom-Seite bestellt, erhält also eine andere als die übliche Apple-TV-Fernbedienung, die als Besonderheit unter anderem eine Taste beinhaltet, über die man stets die Magenta-TV-Programmübersicht aufrufen kann, egal in welcher App oder in welchem Menü man sich gerade befindet. Auch sonst unterschiedet sich die Fernbedienung in Anordnung und Funktionen in einigen Punkten.

Der Preis liegt mit 199 Euro gleichauf mit dem Preis, den auch Apple selbst verlangt, alternativ kann man sie allerding auch für 10 Euro Gebühr im Monat nutzen. Nutzbar sind die Magenta-TV-Optionen aber natürlich nur, wenn zugleich auch MagentaTV Smart für weitere 10 Euro im Monat gebucht wird. Verfügbar ist das Angebot ab dem 20. Juli.