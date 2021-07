Nele Würzbach steht ab der kommenden Woche in den Diensten des Nachrichtensenders Welt. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat der Sender auf Anfrage bestätigt, am Mittwochvormittag sind bereits die Redaktionen informiert worden. Wann Würzbach erstmals on Air zu sehen sein wird, ist unklar. Erst soll sie im neuen Job eingearbeitet werden.

Der Wechsel zu Welt kommt mindestens so überraschend wie ihr in der vergangenen Woche angekündigte Abschied von "Bild". Kurz vor dem Start des linearen "Bild"-Senders erklärte sie, dass sie schon vor einiger Zeit gekündigt habe (DWDL.de berichtete). Damals sagte sie auch, dass sie noch keine Pläne für die Zukunft habe. Nun ging in den zurückliegenden Tagen offenbar alles sehr schnell. Mit dem Ergebnis, dass Würzbach Springer erhalten bleibt, nur eben den Sender wechselt.

Groß umgewöhnen muss sich Würzbach nicht, "Bild" und Welt sitzen in Berlin direkt nebeneinander. Der Arbeitsweg ändert sich also nicht. Die Arbeit im TV-Studio von Welt dürfte aber trotzdem ein wenig anders sein als in dem von "Bild". Beim Nachrichtensender freut man sich über den Neuzugang: "Es gibt nicht rasend viele Leute, die tolle Journalistinnen oder Journalisten sind und gleichzeitig über eine große Live-Erfahrung verfügen - also absolut sicher vor der Kamera sind. Nele Würzbach ist eine der wenigen. Toll, dass sie im Unternehmen bleibt und willkommen bei Welt", erklärte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. Würzbach selbst bestätigte auf Instagram ihren Wechsel zu Welt und verriet dort auch, dass bereits der heutige Mittwoch ihr letzter Tag bei "Bild" ist.