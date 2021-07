Modernisiert und wärmer erzählt meldete sich "Schwiegertochter gesucht" im Sommer 2020 im RTL-Programm zurück. Die damals fünf Episoden liefen erstmals vollständig zur Primetime und bescherten dem Sender in der Zielgruppe im Schnitt 12,1 Prozent Marktanteil. Ganz offenbar war der Sender mit den Werten, die in der Spitze bei 14,3 Prozent lagen, zufrieden. Die kommende Staffel besteht nun aus sieben Ausgaben. Sie startet am Dienstag, 10. August 2021 und übernimmt somit den Sendeplatz von "Take Me Out XXL", dessen Primetimespecials planmäßig enden.

Frühere Staffeln der RTL-Kuppelsendung holten am Sonntagabend teils über 20 Prozent Marktanteil. Doch die Sendung stand unter teils massiver Kritik. Die Verantwortlichen mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, Teilnehmende vorzuführen. Thematisiert wurde dies unter anderem von Jan Böhmermann, der "Schwiegertochter gesucht" in die Schlagzeilen brachte. Inzwischen haben RTL und die Produktionsfirma die Tonalität des Formats verändert.

Auch die neuen Episoden umfassen wieder eine Laufzeit von zwei Stunden. Zumindest am Starttag, dem 10. August, plant RTL als Lead-Out der Kuppelshow mit dem Format "Die 50". An diesem Tag geht es dann um die beste Gründe, warum Männlein und Weiblein einfach nicht zusammenpassen.