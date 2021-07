Am 13. August fährt Vox mit der Ausstrahlung der Serie "The Good Doctor" fort, die dann in ihre vierte Staffel gehen wird. Trotz der zuletzt deutlich gesunkenen Quoten behält die Serie einen Sendeplatz in der Primetime um 20:15 Uhr, allerdings künftig nicht mehr mittwochs, sondern am Freitagabend. Dort laufen die neuen Episoden dann jeweils im Doppelpack. In den USA startete die Ausstrahlung der vierten Staffel im Herbst vergangenen Jahres. Sie greift die Covid-19-Pandemie auf, die das St. Bonaventure Krankenhaus erreicht. Eine fünfte Staffel ist bereits in Arbeit.

Von den anfänglich zweistelligen Marktanteilen ist die Serie inzwischen weit entfernt. Die dritte Staffel fiel im Schnitt unter die 5-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen und sortierte sich damit nahtlos in die triste US-Serien-Bilanz im deutschen Free-TV ein. Mittwochs zeigt Vox übrigens trotzdem auch weiterhin US-Ware, dort sind aber Wiederholungen von "Bones" zu sehen.