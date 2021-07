Am 1. April meldete sich Christopher Meloni als Elliot Stabler zurück. Zwölf Staffeln lang war er in dieser Rolle in "Law & Order: Special Victims Unit" zu sehen, nun feierte er sein Comeback im neuesten Ableger des Franchises "Law & Order: Organized Crime", in der er sich ums organisierte Verbrechen kümmert. Am 8. September kommt die erste Staffel nun auch zu 13th Street nach Deutschland.

Eingeführt wird die neue Serie mit einer Crossover-Folge mit "Law & Order: Special Victims Unit", die am 8. September um 20.13 Uhr zu sehen ist, ehe um 21 Uhr dann die erste Folge der neuen Serie "L&O: Organized Crime" läuft. In den Wochen darauf sind mittwochs ab 20:13 Uhr die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel jeweils in Doppelfolgen zu sehen.

Dass Elliot Stabler zum NYPD zurückkehrt, hat mit einem Schicksalsschlag zu tun: Seine Frau stirbt an den Folgen eines Bombenanschlags. Stabler schließt sich daraufhin einer Spezialeinheit für organisiertes Verbrechen an, um die Hintermänner des Anschlags zu fassen. Schon bald muss er feststellen, dass sich die Stadt und die Polizei in seiner Abwesenheit drastisch verändert haben. Unter der Leitung von Sergeant Ayanna Bell ermittelt Stabler fortan gegen den Geschäftsmann und Gangsterboss Richard Wheatley. Zusammen mit der ehemaligen Hackerin Jet, den Detectives Freddie Washburn, Diego Morales und der Undercover-Agentin Gina Cappellett versucht Stabler, dem gefährlichen Kriminellen das Handwerk zu legen.

Neben Christopher Meloni und Golden Globe-Preisträger Dylan McDermott als Richard Wheatley sind u. a. Tamara Taylor als Angela Wheatley, Danielle Moné Truitt als Ayanna Bell, und die Newcomerin Ainsley Seiger als Jet Slootmaekers zu sehen. Mariska Hargitay hat mehrere Gastauftritte als Olivia Benson. Auch für den neuesten Ableger des "Law & Order"-Franchises zeichnet Dick Wolf als Schöpfer verantwortlich. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.