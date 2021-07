Anfang September feiert "Alles was zählt" seinen 15. Geburtstag mit einer "spannungsgeladenen Jubiläumswoche". So hat es nun jedenfalls RTL angekündigt. Dem Sender zufolge soll in den Folgen, die ab dem 6. September ausgestrahlt werden, das Leben im und um Steinkamp-Zentrum "auf den Kopf gestellt" werden. "Es geht um zwei Millionen Euro, die auf dem Zentrumskonto fehlen, Erpressung und Geiselnahme", so der Kölner Privatsender.

"In den vergangenen Jahren gab es viele Highlights, die man hier kaum auflisten kann, aber das größte Highlight ist es, jeden Tag mit diesem großartigen Team an neuen Geschichten zu arbeiten", so Damian Lott, Produzent UFA Serial Drama, der zugleich. verspricht: "Die nächsten 15 Jahre werden genauso ereignisreich."

"Stolz und glücklich" sei sie, dass das Publikum dafür gesorgt habe, "dass aus der Idee einer Telenovela rund um den Eiskunstlauf eine erfolgreiche tägliche Serie geworden ist, die ihren festen Platz bei den Fans hat", betont Katharina Katzenberger, die die Serie zusammen mit Saskia Budde redaktionell bei RTL verantwortet. Angesichts des Jubiläums soll es zudem ein "Wiedersehen mit zwei alten Bekannten" und eine "Liebesgeschichte am Limit" geben, wie es heißt.

Knapp 2,3 Millionen Fans schalteten in diesem Jahr bislang im Schnitt allabendlich ein, um "Alles was zählt" zu sehen. Der Marktanteil der Soap liegt schon seit Jahren in der Zielgruppe konstant bei mehr als 13 Prozent.