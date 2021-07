© WDR

Im vergangenen Jahr hatte die ARD die Sendung noch bis Ende dieses Jahres verlängert, eine Entscheidung zur Zukunft war also nötig. Die gibt es nun - und die Entscheidung, "Live nach Neun" fortzusetzen, kommt nicht überraschend. Seit dem Start Mitte 2018 hat sich das Format signifikant weiterentwickelt. Sowohl inhaltlich, als auch aus Sicht der Quoten.

Die Corona-Monate März und April 2020 brachten zunächst einen kleinen Anstieg der Quoten, der im darauffolgenden Sommer aber schon wieder drohte abzuflauen. Im Herbst erlebten die Macherinnen und Macher dann aber einen weiteren, spürbaren Aufwärtstrend. Im Dezember 2020 sahen im Schnitt erstmals eine halbe Million Menschen die Sendung, das gelang auch im Januar und Februar dieses Jahres. Der Marktanteils-Durchschnitt bewegt sich mittlerweile stark in Richtung 10 Prozent - noch konnte man diese Marke aber nicht knacken.

Marktanteil-Langzeittrend: Live nach Neun Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Geht der Anstieg der Reichweiten und Marktanteile so weiter wie in den zurückliegenden Monaten, ist das aber wohl nur noch eine Frage der Zeit. Und wieder einmal zeigt sich: Tägliche Formate brauchen viel Zeit, um von den Zuschauerinnen und Zuschauern gefunden und regelmäßig eingeschaltet zu werden. Der Aufwärtstrend von "Live nach Neun" geht übrigens nicht zulasten der ZDF-Sendung "Volle Kanne", auch diese hat zuletzt noch etwas zugelegt. So lag man im Juni bei durchschnittlich 15,4 Prozent Marktanteil - und damit noch immer deutlich vor der ARD-Konkurrenz.

"Wir haben immer gehofft, dass die Quoten steigen. Weil wir an uns glauben. Und sie haben sich seit dem Start in der Tat immer weiter nach oben entwickelt. Daher hatte ich eigentlich nie Sorge", sagte Niki Pantelous, verantwortliche Redakteurin von "Live nach Neun", im Mai gegenüber DWDL.de. Da feierte die Sendung gerade ihren dritten Geburtstag. "Eine Marke am Vormittag zu etablieren, ist so, so schwer. Da hat uns schlicht auch die Zeit geholfen."