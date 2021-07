Ein Duell mit zwei Siegenden: Vergangenen Herbst traten im Rahmen einer WDR-Serienchallenge sowohl "Saubere Sache" als auch "Muspilli" gegeneinander an. Beim Publikumsvoting schnitt zwar "Saubere Sache" etwas besser ab, doch auch "Muspilli" machte eine so gute Figur, dass der WDR grünes Licht für die Produktion einer ganzen Staffel gab.

Vor wenigen Tagen starteten nun die Dreharbeiten zu acht rund zehn Minuten langen Folgen der Short-Comedy, die mit Josefine Preuß und Tristan Seith besetzt ist. In "Muspilli" treffen zwei Außenseiter bei einem Blind-Date-Schnitzel-Dinner aufeinander. Sie heißt Fina, ist bipolar, frisch geschieden, Mutter einer fünfjährigen Tochter und festentschlossen, sich mit allen Mitteln das verlorenen Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuholen. Ihr Gegenüber: Ove, Anfang 40. Ove hatte noch nie eine Freundin, was vor allem daran liegt, dass er sich als alleiniger Kämpfer gegen die Ausbreitung der dunklen Energie sieht. Ove ist Verschwörungstheoretiker.



Stephan A. Tölle, Kathrin Bühring, Banafshe Hourmazdi und Joel Williams besetzen weitere Rollen. Die Ausstrahlung der ersten Staffel ist noch für Spätherbst 2021 angekündigt. Zu sehen gibt es die Episoden dann sowohl in der ARD-Mediathek, als auch im WDR Fernsehen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Granvista Media stellt "Muspilli" her, Nahuel Lopez führt Regie nach Büchern, die er zusammen mit Lars Lindigkeit und Oliver Keidel schrieb.





"Saubere Sache", der andere Siegende des Wettbewerbs, hat eine siebenteilige erste Staffel erhalten. Die Produktion dieser hatte schon im April begonnen. Auch "Saubere Sache" soll dann im kommenden Herbst zu sehen sein. Cristina do Rego sowie Ben Münchow spielen darin tragende Rollen.