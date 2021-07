Weiterhin dramatisch ist die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands. In der Nacht zum Sonntag stiegen die Pegel im Süden, unter anderem im Berchtesgadener Land wurde daher der Katastrophenfall ausgerufen. Im Westen des Landes zieht sich das Wasser wieder zurück, was bleibt, sind die enormen Schäden. Am Sonntagabend wird Das Erste in einem weiteren "Brennpunkt" aus den Hochwassergebieten berichten. Verantwortlich für die 15 Minuten lange Sendung, die um 20:15 Uhr startet, ist der Bayerische Rundfunk. Christian Nitsche moderiert. Die "Tatort"-Wiederholung verschiebt sich entsprechend und wird gegen 20:30 Uhr starten.