Daniel Boschmann wird am Samstagabend live in Köln die Sat.1-Gala moderieren, in der Spenden für die Opfer der Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz gesammelt werden sollen. Am Spendentelefon sind nach Angaben des Senders unter anderem Marlene Lufen, Hella von Sinnen, Julia Leischik, Angelina Kirsch, Bettina Schliephake-Burchardt, Nikeata Thompson, Annemarie und Wayne Carpendale, Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Ralf Schmitz, Frank Rosin, Christian Düren, Jochen Schropp und Alexander Kumptner mit dabei.

"Direkt nach Ankündigung der Gala am Freitag haben uns viele Künstler angeschrieben, dass sie unbedingt mithelfen wollen, möglichst viele Spenden zu sammeln", sagte Sat.1-Chef Daniel Rosemann. "Darüber hinaus möchten wir den Menschen, die alles verloren haben, und den Rettern und Helfern, die Tag und Nacht mit bedingungslosem Einsatz das große Leid erträglicher machen, voller Respekt zeigen." Zu sehen gibt es "Deutschland hilft. Die Sat.1-Spendengala" am Samstagabend um 20:15 Uhr. Die Produktion übernimmt Constantin Entertainment.

Unterdessen sind für den Montag weitere Sondersendungen zur Flutkatastrophe angekündigt worden. So wird das WDR Fernsehen um 17:00 Uhr eine zusätzliche Ausgabe von "WDR aktuell" ins Programm nehmen. Am Abend reagiert der Sender zudem mit einem 15-minütigen "WDR extra" um 20:15 Uhr und einer 45-minütigen Ausgabe von "WDR aktuell" um 21:45 Uhr.

Am Abend wird RTL um 20:15 Uhr zudem ein "RTL aktuell Spezial" zeigen, in dem Peter Kloeppel unter anderem darüber informiert, wie das Warnsystem in Deutschland funktioniert und was sich zukünftig ändern muss. Die Sendung hat eine Länge von 15 Minuten. Zuvor hatte der Sender schon verlängerte Ausgaben von "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 12" angekündigt (DWDL.de berichtete).