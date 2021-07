am 19.07.2021 - 16:39 Uhr

Die katastrophalen Auswirkungen der durch Stark- und Dauerregen ausgelösten Überschwemmungen in mehreren Teilen Deutschlands bleiben auch weiterhin das bestimmende Thema dieser Tage. Das ZDF hat für den Dienstag nun einen Themenabend zur Flutkatastrophe anberaumt. So wird es um 20:15 Uhr in "ZDFzeit" nicht wie ursprünglich vorgesehen um die "Nivea-Story" gehen, stattdessen lautet das Thema nun "Trauer, Zerstörung, Hilfe – Die Tage nach der Flut". Im Anschluss wird sich um 21 Uhr auch "Frontal" mit der Hochwasserkatastrophe beschäftigen, ehe um 21:45 Uhr das "heute-jounal" auf dem Programm steht.

Danach hätte eigentlich eine Folge der Satire-Sendung "Die Anstalt" gezeigt werden sollen, die nun kurzfristig aus dem Programm genommen wurde. Nachgeholt wird die Sendung am kommenden Freitag im Anschluss an das "heute-journal" um 22:45 Uhr, "Queens of Comedy" verschiebt sich entsprechend nach hinten.

Am Dienstag wird stattdessen "Leschs Kosmos" um eine halbe Stunde vorgezogen. Harald Lesch wird sich darin auch nicht wie ursprünglich vorgesehen mit dem Gendern auseinandersetzen, sondern will unter dem Titel "Wetterextreme: das neue Normal?" den Fragen nachgehen, welchen Anteil die Klimakrise an der Entstehung einzelner Wetterextreme hat und ob solche Extreme zum Normalfall werden.

Ebenfalls eine halbe Stunde früher als ursprünglich geplant ist ab 22:45 Uhr dann Markus Lanz an der Reihe, auch er wird sich monothematisch der Unwetterkatastrophe widmen. Lanz spricht unter anderen mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, Klimaforscher Mojib Latif und der Expertin für Stadtentwicklung Lamia Messari-Becker. Um 0:15 Uhr folgt dann das "heute journal update".