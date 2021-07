Vor einem Monat war er an der Seite von Thomas Wagner noch bei den digitalen Screenforce Days zu sehen, jetzt steht Andreas Kösling vor dem nächsten Jobwechsel; es ist der dritte in zwei Jahren. Bis 2019 führte er die Geschäfte von RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media, folgte dann dem Ruf der neu aufgestellten AdAlliance in Köln, wo er als Sales-Chef agieren sollte. Von dort ging es dann jedoch zurück nach München zur Seven.One Entertainment Group, so die Meldung aus dem Sommer 2020. Angetreten ist Kösling dort aber erst Anfang 2021 und scheidet jetzt wieder aus. Die Vermutung liegt nahe, dass es nicht lange dauern wird, bis seine neue Wirkungsstätte durchsickert. Es soll kein Zerwürfnis gegeben haben.

Nach seinem überraschend kurzen Gastspiel in Unterföhring stellt man die TV-Vermarktung dort mit Köpfen aus den eigenen Reihen neu auf. Ab 1. August wird Lennart Harendza, bisher Director Sales, die beiden Sales-Bereiche Agency-Sales und Client-Sales verantworten. Im Zuge dessen wird Harendza auch in die Geschäftsführung des Vermarkters Seven.One Media berufen. Ebenfalls zum Monatswechsel wird Maximilian Klopsch als neuer Geschäftsführer in der Seven.One Media die Verantwortung für den Bereich AdTech & Product der Seven.One Media übernehmen. Klopsch bleibt weiterhin auch Geschäftsführer der AdFactory.

Und noch eine Personalie: Nach ihrer Elternzeit wird im Frühjahr 2022 Güldag Prange, bisher Director Digital Transformation Sales, als Digital-Expertin das Führungsteam von Thomas Wagner komplettieren. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Lennart Harendza, Maximilian Klopsch und zukünftig mit Güldag Prange strategisch wichtige Bereiche nun verstärkt mit Talenten aus dem Hause besetzen konnten. Andreas danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit in der Geschäftsführung und wünsche ihm viel Erfolg für seine Zukunft", sagt Thomas Wagner, Geschäftsführer und Chief Sales Officer Seven.One Entertainment Group.