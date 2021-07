Drei Fernsehmessen hat die Reed Midem angesichts der Corona-Pandemie bereits absagen bzw. ins Virtuelle verlagern müssen - doch geht es nach den Veranstaltern, soll sich die Branche vom 11. bis zum 14. Oktober nun endlich wieder persönlich in Cannes treffen. Wie groß das Wiedersehen bei der MIPCOM ausfallen wird, ist aber weiterhin unklar - mehr denn je angesichts der noch unklaren Auswirkungen der durch die Delta-Variante großflächig wieder stark steigenden Infektionszahlen.

Die Distributoren bringt das einmal mehr in eine schwierige Lage - gilt es ein solch großes Event doch entsprechend vorzubereiten, ohne dass 100-prozentig klar wäre, in welchem Umfang es im Herbst dann tatsächlich stattfinden kann. Nachdem in den vergangenen Wochen schon BBC Studios und Banijay ihre Teilnahme daher frühzeitig abgesagt hatten, ist nun auch klar, dass ITV Studios seinen markanten Container-Pavillon direkt vor dem Palais nicht aufbauen wird, wie zuerst "Variety" berichtete.

ITV Studios will stattdessen ähnlich wie im vergangenen Jahr sein ITV Studios Fall Festival durchführen und Kunden hauptsächlich virtuell, wo möglich aber auch vor Ort treffen. Einige Vertreter könnten zudem auch in Cannes vor Ort sein - je nachdem wie die Reiserestriktionen zu diesem Zeitpunkt aussehen. Einen eigenen Stand wird es aber definitiv nicht geben. Bei der Reed Midem zeigt man Verständnis für die Absage, gibt sich zugleich aber optimistisch. "Jeden Tag melden sich Unternehmen an, und wir machen weiter mit der Mipcom für alle, die planen, im Oktober in Cannes zu sein", wird Lucy Smith, Direktorin der MIPCOM, in "Variety" zitiert.