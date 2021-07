am 20.07.2021 - 13:24 Uhr

Noch bis Ende August befindet sich der "Tatort" in der Sommerpause. Wie jetzt bekannt wurde, wird sich die Krimireihe ab dem 29. August mit neuen Folgen zurückmelden. Den Anfang macht die Folge "Wer zögert, ist tot" mit dem Frankfurter Ermittler-Team, das von Margarita Broich und Wolfram Koch verkörpert wird. Für die beiden ist es bereits der 13. Einsatz, seit sie vor sechs Jahren die Hauptrollen übernommen haben.

Zu Beginn des neuen Falls wird ein Mann (Helgi Schmid) auf einem Golfplatz nahe Frankfurt von vier mit Hundeköpfen Maskierten niedergestreckt. Als er in einem dunklen Kellerloch wieder zu sich kommt, sind die beiden Frankfurter Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) bereits mit seinem Fall betraut, weil die Exfreundin des Ermordeten zuvor einen abgeschnittenen Finger erhalten hatte, den sie schnurstracks zur Polizei brachte.

Im Anschluss an den "Tatort" meldet sich dann auch "Anne Will" aus der Sommerpause zurück. Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl wird somit also wieder sonntags um 21:45 Uhr im Ersten getalkt. Aus Quotensicht könnte es übrigens ein spannender Abend werden, denn bei RTL kommt es ab 20:15 Uhr zum ersten "Triell" zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz.