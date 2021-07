am 20.07.2021 - 18:21 Uhr

In der Sendung "Red Rooster TV", benannt nach der dahinterstehenden Musikproduktionsfirma, führte Peter Maffay im vergangenen Jahr durch eine Gesprächssendung bei Magenta TV. Jetzt hat die Telekom eine zweite Staffel angekündigt, mit der einige Veränderungen einhergehen werden. Diese betreffen auch den etwas abstrakten Titel: Die sechs neuen Folgen, die in diesem Monat gedreht werden, sollen stattdessen im Herbst unter dem Namen "Peter Maffay - Begegnungen" den Weg auf die Plattform schaffen.

In dem Format trifft der Musiker seine prominenten Gäste fortan in der Begegnungsscheune auf Gut Dietlhofen bei München, wo Peter Maffay mit seiner Tabaluga Stiftung eine Erlebniseinrichtung für traumarisierte und hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche geschaffen hat. Mit bis zu drei Prominenten spricht Maffay in dem Format über unterschiedliche Themen - von Politik über Entertainment und Wirtschaft bis hin zu Religion.

Als Gäste sind unter anderem Thomas Gottschalk, Sahra Wagenknecht, Joey Kelly, Sigmar Gabriel, Reinhold Beckmann, Laura Karasek und Ralf Dümmel mit dabei. "Begegnungen sind das, was uns alle im Leben und in der Gesellschaft weiterbringt. Als Musiker, in der Stiftung, im Privatleben", sagt Maffay. "Eine echte Begegnung kommt nur zustande, wenn man aufeinander zugeht. Wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Und zwar auf gleicher Augenhöhe."

Wann genau die neuen Folgen von Maffays Sendung bei MagentaTV zu sehen sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.