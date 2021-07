am 20.07.2021 - 20:08 Uhr

Das Erste wird am Freitag, den 3. und 10. September jeweils um 20:15 Uhr neue Folgen von "Die Eifelpraxis" zeigen. Fans der Reihe müssen sich allerdings an ein neues Gesicht gewöhnen: Schauspielerin Rebecca Immanuel ist nämlich auf eigenen Wunsch nicht mehr mit dabei - stattdessen übernimmt Jessica Ginkel, die über viele Jahre hinweg in der RTL-Serie "Der Lehrer" zu sehen war, eine der Hauptrollen.

An der Seite von Simon Schwarz verkörpert Ginkel die Ex-Charité-Krankenschwester Vicky Röver. "Vicky ist ein Wirbelwind, der immer noch auf der Suche nach dem richtigen Platz in seinem Leben ist, und gleichzeitig eine starke Frau, die ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen annimmt und meistert", sagte sie schon vor einem Jahr anlässlich der Dreharbeiten über ihre neue Rolle.

Produziert wird "Die Eifelpraxis" von UFA Fiction. Produzent ist Markus Brunnemann, als ausführende Produzentin arbeitet Dorothea Goldstein. Regie führt Uljana Havemann nach Drehbüchern von Sabine Glöckner und Carolin Hecht.