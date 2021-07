Madita van Hülsen ist neue Moderatorin des "K1 Magazins", das hat Kabel Eins nun angekündigt. Ihren ersten Einsatz als feste Moderatorin des Formats hat sie bereits am kommenden Donnerstag, den 22. Juli. Sie folgt damit auf Kathy Weber, die das Magazin in den vergangenen Jahren präsentiert hatte und sich nun verabschiedet. "Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, auf das ich mehr sehr freue", wird die bisherige Moderatorin in einer Pressemitteilung des Senders zitiert.

Was Weber künftig macht, bleibt einstweilen unklar. Madita van Hülsen ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer von Kabel Eins derweil kein ganz neues Gesicht. Als Moderatorin und Reporterin war sie schon bislang teilweise bei "Abenteuer Leben" oder auch dem "K1 Magazin" zu sehen. 2019 moderierte sie zudem die kurzlebige Vorabend-Quizshow "Quiz mit Biss".

"Ich freue mich riesig darauf, dass ich meine Lieblingssendung bei Kabel Eins jetzt auch als feste Moderatorin begleiten darf", sagt die Moderatorin zu ihrem neuen Job. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Senderverantwortlichen und dem gesamten 'K1'-Team für diese Chance und ihr Vertrauen. Eins kann ich auf jeden Fall versprechen: Wir werden ganz viel Spaß haben!"

Und Senderchef Marc Rasmus sagt: "Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Madita van Hülsen erfolgreich zusammen. Sie hat sich diese Möglichkeit mehr als verdient und ist die perfekte Neubesetzung. Gleichzeitig sagen wir ein herzliches Dankeschön an Kathy Weber, die über viele Jahre das Gesicht des 'K1 Magazin' war. Alles Gute für ihre Zukunft!"

Im "K1 Magazin" werden die Themen, die in dem 20:15-Uhr-Format am Donnerstagabend behandelt werden, oft weitergedreht. Das sorgt immer wieder für gute Quoten, in diesem Jahr kam die Sendung schon auf 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Jahresschnitt erreicht das Magazin derzeit rund 5,6 Prozent - und liegt damit über dem Senderschnitt von Kabel Eins.