RTL hat die Ausstrahlung einer weiteren Ausgabe der TVNow-Eigenproduktion "Die Obduktion" angekündigt. Am Donnerstag, den 12. August, wird man ab 22:15 Uhr die zweite Folge der zweiten Staffel ausstrahlen, damit läuft die Ausgabe im Anschluss von zwei neuen Folgen "Alarm für Cobra 11". In der Reihe führt der Rechtsmediziner Michael Tsokos Obduktionen an Verstorbenen durch, mit dabei ist auch Schauspieler Jan Josef Liefers.

In der neuen Ausgabe von "Die Obduktion" geht’s um ein vermeintliches Gift-Opfer. Der Mann wurde ohne sichtbare äußere Verletzungen, bäuchlings auf seinem Bett gefunden. Eine typische Auffinde-Situation bei Gift-Toten. Ist der Mann aber wirklich vergiftet worden? Zuerst deutet alles auf einen Unfall oder einen Suizid hin. Doch dann finden Tsokos und Liefers eine Einstichstelle an der Rückseite der linken Hand des Toten.

Die von Spin TV produzierte Reihe ist schon seit einigen Monaten bei TVNow verfügbar und feierte erst vor einigen Tagen lineare TV-Premiere. Am 8. Juli sahen am späten Abend etwas mehr als eine Million Menschen zu, in der werberelevanten Zielgruppe waren damit gute 12,3 Prozent Marktanteil drin. Diese Werte sind umso höher zu bewerten, wenn man auf das Vorprogramm blickt. Eine Doku über den toten Diego Maradona erreichte zur besten Sendezeit nur 8,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, "Die Obduktion" hat sich danach also spürbar steigern können.