Erst am Montag ist bekannt geworden, dass Andreas Kösling die SevenOne Entertainment Group nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlässt (DWDL.de berichtete). Und nun ist auch klar, wohin es ihn zieht: Kösling fängt bereits am 1. August bei der Mediaagentur Media Plan an, dort arbeitet er künftig als Chief Customer Officer. In der neu geschaffenen Position verantwortet er gemeinsam mit dem Management Board die Vertriebssteuerung, die Kundenbetreuung sowie die Entwicklung und Ausrichtung der Kundenstrategie über alle Standorte hinweg.

In seiner neuen Position berichtet Kösling an Frank Lankers, Gründer und Geschäftsführer der Mediaagentur. Lankers sagt zum Neuzugang: "Andreas ist ausgewiesener Experte im Bereich der Bewegtbildvermarktung. Ich durfte ihn zudem als Menschen kennenlernen, der die Wünsche und Anforderungen seines Gegenübers wahrnimmt und versteht. Diese Empathie, gepaart mit analytischem Denken zeichnet uns als Agentur aus. Daher freue ich mich sehr, ihn bei der media plan in unserem Team willkommen zu heißen."

Kösling hat in den vergangenen Jahren mehrfach den Job gewechselt. Bis 2019 führte er die Geschäfte von RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media, wechselte dann zur neu aufgestellten AdAlliance in Köln, wo er als Sales-Chef agieren sollte. Von dort ging es nach kurzer Zeit jedoch zurück nach München zur Seven.One Entertainment Group, dort war er seit Anfang dieses Jahres tätig. Nun also der Wechsel zur Mediaagentur.

Zu seinem neuen Job sagt Kösling: "Ich kenne Frank und die Media Plan bereits seit mehreren Jahren. Die Menschen in diesem Unternehmen verstehen die Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden und entwickeln gemeinsam mit ihnen innovative Lösungen. Solch eine enge und individuelle Beratung ist nur in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien realisierbar. Daher freue mich sehr, Teil der Media Plan zu werden."