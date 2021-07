RTL hat einen Termin für die erste Staffel seines neuen Formats "Snackmasters" gefunden. Die sechs Ausgaben der neuen Kochshow sind ab dem 15. August immer am Sonntagvorabend ab 19:05 Uhr zu sehen. In der Sendung geht’s darum, beliebte Gerichte und Snacks möglichst exakt nachzumachen. In der ersten Ausgaben versuchen sich Robin Pietsch und Peter Maria Schnurr an den Geschmackscode des Whoppers und der King Fries von Burger King.

In der ersten Folge von "Snackmasters" sind aber auch Ilka Bessin und Marco Hagemann zu sehen. Bessin reist an die Produktionsorte, um "hinter die Geheimisse der industriellen Fertigung zu kommen", heißt es vom Sender. Und Marco Hagemann besucht die Köche in Wernigerode und Leipzig. Zum großen Finale treten die Sterneköche vor eine Jury um Lebensmittelexperte Sebastian Lege. Dann geht’s darum, wer das Original am besten kopiert hat. Produziert wird das Format von Tower Productions.

Am 15. August startet bei RTL darüber hinaus auch die neue Staffel von "Bauer sucht Frau International". Sechs neue Ausgaben der Kuppelshow wird RTL immer sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Inka Bause versucht dann wieder, Landwirte auf der ganzen Welt zu verkuppeln. In Staffel drei geht’s unter anderem nach Ungarn, Kroatien, Mexiko, Südafrika, Namibia und Costa Rica. Um 23 Uhr sendet RTL an dem besagten Tag zudem noch ein "Extra"-Spezial, in dem "Bauernreporter" Ralf in Ungarn bei Bauer Herbert vorbeischaut.

Die zweite Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat im vergangenen Jahr ordentlich Federn lassen müssen. Zwar schalteten im Schnitt mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon waren aber viele älter als 49 Jahre. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich daher nur auf 10,2 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 14,6 Prozent.