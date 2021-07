Die Mallorca-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" ist so etwas wie das inoffizielle Highlight der von Andrea Kiewel moderierten Sendung. Traditionell findet die Mallorca-Party auf dem Mainzer Lerchenberg immer am letzten Sonntag im Juli statt, in diesem Jahr wäre das also eigentlich am kommenden Sonntag der Fall gewesen. Es war auch schon alles vorbereitet und angekündigt - und nun kommt doch alles ganz anders.

Das ZDF wird den Mallorca-"Fernsehgarten" nicht wie geplant am Sonntag ausstrahlen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Während die "Bild" aber von einer Absage schreibt, heißt es vom Sender lediglich, die Ausgabe, in der auch immer zahlreiche Ballermann-Stars auftreten, sei auf einen "späteren Termin innerhalb der Fernsehgartensaison" verschoben worden.

Grund für die Verschiebung ist die Hochwasser-Katastrophe in einigen Teilen des Landes. Schon am vergangenen Sonntag ging Moderatorin Andrea Kiewel darauf ein und blies die geplante Sommerparty ab, stattdessen bat sie um Spenden für die Opfer der Flut. Danach folgte eine weitgehend normale Sendung. Nun also die Verschiebung der Mallorca-Ausgabe. "Dieser Entschluss findet die uneingeschränkte Unterstützung aller eingeladenen Mallorca-Künstler*innen", so der Sender gegenüber DWDL.de.

Wie der "Fernsehgarten" am Sonntag konkret aussehen wird, ist derweil unklar. Sehr wahrscheinlich ist, dass man das auch in Mainz noch gar nicht so genau weiß. "Die Fernsehzuschauer*innen dürfen sich dennoch auf ein attraktives Live-Unterhaltungsprogramm mit tollen Künstler*innen freuen, das den momentanen Umständen Rechnung trägt", heißt es vom ZDF. Die "Bild" berichtet, dass etliche Künstler, die eigentlich in der Show auftreten sollte, wieder ausgeladen worden seien.

Stattdessen sollen nur Sängerinnen und Sänger mit "gemäßigteren Songs" am Sonntag auftreten, die "Bild" nennt hier unter anderem Jürgen Drews und "DSDS"-Dauerkandidat Menderes Bagci. Auf der Webseite des ZDF werden Vincent Gross & Emilija, Oli. P, Anna-Maria Zimmermann & Lorenz Büffel, Menderes, Paulina Wagner, Ricky Reason, Bruno Ferrara, Claudia Jung, Saskia Leppin und Hansi Hinterseer als Gäste genannt. Unklar ist auch, ob Mickie Krause wie geplant als Co-Moderator an der Seite von Andrea Kiewel stehen wird. Das hatte man am vergangenen Sonntag noch so angekündigt.

Der Mallorca-"Fernsehgarten" zählt unter den Fans des Formats zu den beliebtesten Ausgaben. Für viele Schlagzeilen sorgte die Ausgabe im Jahr 2019. Damals musste man das Freiluft-Set auf dem Lerchenberg wegen eines Gewitters verlassen, die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort wurden evakuiert. Andrea Kiewel und die Ballermann-Stars machten daraufhin einfach in einem kleinen Notstudio weiter - und sorgten so für einen der TV-Momente des Jahres (DWDL.de berichtete).