Am Montagmorgen hat sich Susanna Ohlen im Rahmen von "Guten Morgen Deutschland" aus Bad Münstereifel gemeldet. Sie berichtete über die Schäden, die das Hochwasser in der kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen angerichtet hatte. Und sie erzählte auch, wie sie selbst am Wochenende mit half, unter anderem beim Sortieren von Lebensmitteln. Später erschien auf der Webseite von RTL noch ein Text mit der Überschrift: "Aufräumarbeiten nach Flut: RTL-Moderatorin Susanna Ohlen packt in Bad Münstereifel mit an".

Nun ist Susanna Ohlen beurlaubt, einen entsprechenden Bericht der "Bild" hat eine RTL-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. Vor der Schalte ins "Guten Morgen Deutschland"-Studio hat sich die Journalistin nämlich mit Schlamm beschmiert. Offenbar war die Situation in den Trümmern, in denen sie stand, noch nicht dramatisch genug. Bei der Schalte ins Studio war auf ihrem weißen T-Shirt ein dunkler Fleck zu sehen. Bei der Aktion wurde Ohlen allerdings gefilmt, dieser Clip ist inzwischen im Netz gelandet.

Bei RTL hat man wenig Verständnis für die Aktion der Journalistin. "Das Vorgehen unserer Reporterin widerspricht eindeutig journalistischen Grundsätzen und unseren eigenen Standards. Wir haben sie daher direkt am Montag, nachdem wir davon erfahren haben, beurlaubt", heißt es von einer Sprecherin. Der Bericht auf der RTL-Seite ist inzwischen nicht mehr verfügbar.

Inzwischen versucht die rechte Szene bereits, das Thema für sich zu nutzen. Hier und da ist zu lesen, dass sich RTL mitschuldig machen würde beim "Lügen der Eliten". Die Ironie an der Geschichte: Ohlen selbst kennt den Ort, aus dem sie berichtete, sehr gut. Während der Schalte erzählte sie, dass sie früher ihre Sommer immer in Bad Münstereifel verbracht habe. Auch Teile ihrer Familie wohnen in der Stadt, für die sie sich am Wochenende engagierte. Doch nun bleibt vor allem der Eindruck zurück, dass da eine TV-Reporterin für möglichst dramatische Bilder alles tut. Und es ist auch wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die glauben, "die Medien" würden auch bei der Berichterstattung über das Hochwasser lügen.

Ohlen arbeitet bereits seit 2008 bei RTL, seit 2015 gehört sie zum Team von "Guten Morgen Deutschland". Dort war sie auch lange die Moderationskollegin des kürzlich verstorbenen Jan Hahn. Vertretungsweise ist die Moderatorin auch in der Sendung "Best of…" zu sehen, die RTL immer am Samstagnachmittag ausstrahlt.