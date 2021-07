Das Präsidium des Deutsche Fußball Bundes (DFB) hat am Freitag final entschieden, an welche Medienunternehmen die DFB-Pokal-TV-Rechte der Spielzeiten 22/23 bis einschließlich 25/26 gehen. Überraschungen gab es nicht mehr, nachdem Zeitungsberichte die Sieger schon Mitte dieser Woche verraten hatten. Über die Agentur SportA hatten ARD und ZDF diesmal gemeinsam geboten, sie zeigen ab Sommer 2022 15 Matches pro Spielzeit live im Free-TV, zwei mehr als aktuell. Alle Spiele einer Pokalsaison gibt es bei Sky, unter anderem auch in der bekannten Konferenzschaltung, davon 48 exklusiv. Highlight-Clips erwarben Sport1 und DAZN.

Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks und innerhalb der ARD für Sportrechte zuständig: "Der DFB-Pokal hat unbestritten eine hohe gesellschaftliche Relevanz, auch gerade mit seiner regionalen Ausrichtung, und ist uns daher als ARD mit unserer föderalen Struktur besonders wertvoll. Es ist uns gelungen, einen wirtschaftlich gangbaren Weg zu finden, weiterhin den DFB-Pokal live in den Öffentlich-Rechtlichen abbilden zu können – über alle Verbreitungswege." Die ARD wird fortan pro Saison ein oder zwei Pokal-Spiele weniger zeigen als aktuell. ARD und ZDF werden jeweils auch die Highlight-Berichterstattung im klassischen Free-TV übernehmen.

Keine Liverechte erworben hat Privatsender Sport1 – aktuell laufen dort noch vier Matches pro Jahr. Dafür hat sich der Sender nun ein Highlight-Paket gesichert. Damit darf Sport1 am Tag nach einer Partie (ab morgens um sechs Uhr) bis zu sechs Minuten lange Spielzusammenfassungen anbieten. Sport1-Chef Olaf Schröder zeigte sich erfreut: "Mit dem DFB-Pokal haben wir nach dem Erwerb der Bundesliga-Rechte im vergangenen Jahr jetzt ein weiteres Kernrecht bis mindestens 2026 in unserem Programmportfolio. Dank der Highlight-Rechte an allen Spielen werden wir diesen so traditionsreichen wie beliebten Wettbewerb auf unseren TV- und Digital-Kanälen umfassend präsentieren." Auch Sport-Streamingdienst DAZN ist nun beim Pokal dabei. Auf der Plattform dürfen Highlights jeweils ab Mitternacht angeboten werden.