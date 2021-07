ntv setzt im Talkbereich künftig verstärkt auf Micky Beisenherz - in erhöhter Schlagzahl und mit neuem Titel. Die bislang unter dem Titel "#timeline" ausgestrahlte Sendung hört ab dem 23. August auf den Namen des Gastgebers, nennt sich also "#beisenherz", und wird fortan wöchentlich ausgestrahlt und nicht mehr nur alle zwei Wochen. Das kündigt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de an, das am Montag erscheint. Auch nach der Bundestagswahl soll es demnach bei der wöchentlichen Dosis bleiben.

"Micky Beisenherz ist ein unglaublich vielseitiger Moderator, weil er sich in keine Kategorie einordnen lässt. Das gilt daher auch für den Talk, der ergänzend zu unseren Nachrichtenstrecken Orientierung gibt und gleichzeitig zu überraschen weiß", so Schwetje zu DWDL.de. "Das Grundprinzip, mehrere Themen in einer Sendung zu diskutieren, bleibt daher bestehen, auch wenn wir die Sendung ständig weiterentwickeln. Im Vorfeld der Wahl werden wir mit den Auftritten der Generalsekretäre der Parteien zudem einen zusätzlichen Akzent setzen."

Ausgestrahlt wird "#beisenherz", das wie der ZDF-Talk "Markus Lanz" von Fernsehmacher/MHoch2 in Hamburg produziert wird, jeweils montags um 23:30 Uhr. Eine Wiederholung ist darüber hinaus dienstags um 17:10 Uhr zu sehen. Mit dem neuen Ausstrahlungsrhythmus schließt ntv zugleich die Talk-Lücke, die durch das Ende von "Klamroths Konter" vor gut einem halben Jahr entstanden ist (DWDL.de berichtete). Bis dato hatten sich beide Talkshows im Programm des Nachrichtensenders wöchentlich abgewechselt.

Micky Beisenherz: "Es ist die Zeit des großen Rebrandings. Tempolimit heißt jetzt Sicherheitstempo. Die indische Doppelmutante heißt nun Delta. Und '#timeline' heißt jetzt '#beisenherz'. Vergleiche mit Delta verbitten wir uns natürlich, wobei wir uns ähnlich durchsetzen wollen - und genauso aggressiv wollen wir auch an die Themen ran gehen. Wir zielen künftig noch mehr auf Haltung und Meinung ab und können so - auch im Abstand von einer Woche - unsere Geschichten enger miteinander verzahnen und in vielen weiteren Facetten erzählen. Außerdem: Wenn eine Sendung meinen Namen trägt, können Gottschalk oder Silbereisen die nicht so einfach übernehmen."

Das gesamte Interview mit Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv & Netzwerke RTL News, lesen Sie am Montag bei DWDL.de.