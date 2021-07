Am 22. August startet in den USA die finale Staffel von "The Walking Dead" bei AMC. Und wie gehabt sind die Folgen kurz darauf auch in Deutschland zu sehen, Fans der Zombieserie müssen sich trotzdem umstellen. Bislang war Fox nämlich das Zuhause von "The Walking Dead", mit der bevorstehenden Einstellung des Senders Ende September wird sich das jedoch ändern.

Wie Fox und Disney nun angekündigt haben, werden die neuesten Folgen der Serie ab dem 23. August immer bei Disney+, und dort im Star-Bereich, zu finden sein. Abonnentinnen und Abonnenten können sich die Folgen jeweils im Original oder in der deutschen Synchronfassung ansehen. Freigeschaltet werden sollen die Folgen immer montags um 9 Uhr. Eine Ausstrahlung bei Fox ist nicht mehr vorgesehen, obwohl der Sender zumindest noch bis Ende September on Air ist. Dann wird er eingestellt, Disney will so seinen neuen Streamingdienst pushen (DWDL.de berichtete).

Langfristig hätten Fans von "The Walking Dead" ohnehin zu Disney+ wechseln müssen, denn es ist zwar die letzte Staffel, die nun startet. Wie gehabt ist diese aber in mehrere Teile gesplittet. Die 24 Folgen werden in insgesamt drei Teilen ausgestrahlt, mit einem endgültigen Finale der Serie ist erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu rechnen.

In der letzten Staffel geht es für Daryl, Carol und die anderen Überlebenden der Zombie-Apokalypse um einen vermeintlich letzten Kampf. Nach ihrem Sieg über Alpha und Beta geht’s gegen das Commonwealth, das bereits einige ihrer Mitstreiter gefangen hat. Doch auch innerhalb des Commonwealth brodelt es, weil sich die Führung uneins ist.

Auch wenn "The Walking Dead" im kommenden Jahr endet, wird die Zombieserie noch allgegenwärtig sein. Mit "Fear the Walking Dead" läuft bereits seit 2015 ein Spin-Off, hier startet im Oktober die neue Staffel. Im vergangenen Herbst startete dann zudem das neue "The Walking Dead: World Beyond", auch hier ist eine weitere (und letzte) Staffel für Oktober angekündigt. Geplant sind außerdem "Walking Dead"-Filme mit Andrew Lincoln aka Rick Grimes. Darüber hinaus hatte AMC zuletzt noch zwei Spin-Offs angekündigt. In einem werden Norman Reedus und Melissa McBride zu sehen sein. Die beiden spielen in der Zombieserie die Figuren Daryl und Carol und gehören seit vielen Jahren zum Hauptcast. Das zweite Spin-Off ist eine Anthologie-Serie mit dem Titel "Tales of the Walking Dead".