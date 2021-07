13 Jahre nach seinem Start wird der Fox Channel im Pay-TV noch im Laufe dieses Jahres eingestellt. Das hat der Disney-Konzern am Montagabend gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte "Chip" über die entsprechenden Pläne berichtet, über die bereits vor Wochen spekuliert worden war. Doch nicht nur Fox ist betroffen: Mit Disney Junior trennt sich Disney auch noch von einem weiteren Kindersender. Schon 2019 war dem Pay-TV-Sender Disney Cinemagic der Stecker gezogen worden.

Die Marschroute ist klar: Disney wird den Fokus in Zukunft noch stärker als bisher auf den Streamingdienst Disney+ legen, der seit seinem Start inzwischen weltweit mehr als 100 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten zählt. "Unser Sender Fox wird im deutschsprachigen Raum nur noch bis zum 30. September 2021 zur Verfügung stehen und viele Titel werden ab Oktober bei Star auf Disney+ zu sehen sein", sagte eine Disney-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage. Unter dem Star-Label veröffentlicht Disney+ seit geraumer Zeit Filme und Serien aus den Disney-Kreativstudios.

Bitter ist die Entscheidung nicht zuletzt für Sky, wo beide Kanäle seit Jahren Teil des Portfolios waren. Vom dem Schritt ist auch die bislang bei Fox ausgestrahlte Horrorserie "The Walking Dead" betroffen, die zeitweise zu den erfolgreichsten Pay-TV-Serien in Deutschland zählte. Schon jetzt sind alle zehn aktuellen Staffeln bei Disney+ abrufbar. "Wir freuen uns darauf, bald mehr über die kommende, elfte Staffel mitzuteilen", so die Disney-Sprecherin über die weiteren Pläne für "The Walking Dead".

Free-TV-Kanal bleibt auf Sendung

© Disney

Überraschend kommt das Aus beider Sender indes nicht. Schon im vergangenen Jahr hatte Disney damit begonnen, auf der ganzen Welt lineare Sender zugunsten von Disney+ einzustellen. In Großbritannien etwa wurde beim Disney Channel, Disney XD und Disney Junior der Stecker gezogen, vor wenigen Tagen folgte auch dort das Ende des Fox Channels. Darauf angesprochen, hatte Disney bereits im Mai ein klares Bekenntnis zum deutschen Fox-Ableger vermieden (DWDL.de berichtete).

Der Name Fox verschwindet damit in naher Zukunft vom Markt, nachdem Disney vor zwei Jahren weite Teile des Fox-Universums übernommen hatte. US-Fernsehsender wie Fox, Fox News oder Fox Sports waren dagegen nicht Teil des Deals. Auch deshalb lenkt Disney in Abgrenzung dazu nun also den Fokus auf den eigenen Namen und die neue Star-Marke.