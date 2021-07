am 27.07.2021 - 15:31 Uhr

Das ZDF hat verraten, wann die erste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" über die Bühne geht. Die Show feiert am Samstag, den 11. September, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ihre Premiere. Giovanni Zarrella führt dann erstmals durch seine eigene Samstagabend-Show. Im ZDF ist er so etwas wie der Nachfolger von Carmen Nebel, der das Genre der Musikshows entstauben soll.

Die groß angelegte, dreistündige Liveshow werde ganz auf den Sänger und Moderator zugeschnitten sein, heißt es vom ZDF. Das Motto der Show lautet "Live Zuhause". Zarrella selbst sagt: "Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben."

Welche Künstlerinnen und Künstler Zarrella bei seiner Samstagabend-Premiere begrüßen wird, ist noch nicht klar. Das ZDF hat aber eine breite Palette aus Schlager-, Pop- und Klassik-Stars angekündigt. Auch Newcomer sollen einen Platz in der "Giovanni Zarrella Show" erhalten, die damit ein wenig klingt wie die Shows, die Florian Silbereisen schon seit Jahren für Das Erste umsetzt. Mit seiner Show soll Zarrella nach Vorstellungen des ZDF für "frischen Wind in der Schlagerbranche" sorgen.

Wie gut das möglich sein wird in einer Branche, in der man sich bestens kennt und gut vernetzt ist, wird man dann spätestens ab September sehen. Fest steht: Die Schlagerwelt ist eine starke und braucht die neue ZDF-Show vielleicht weniger, als der Sender die großen Stars der Branche. Eine große Aufgabe ist die Produktion der Samstagabendshow auch für die Kölner Produktionsfirma Bavaria Entertainment, sie wird die Show für das ZDF umsetzen. "Wir gehen mit einem starken Partner an den Start. Das Konzept der Bavaria Entertainment, aber auch das Team, das Alessandro Nasini zusammengestellt hat, haben uns überzeugt", erklärte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann Anfang des Jahres.

Eine weitere Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" ist für den 13. November geplant. Ab dem kommenden Jahr soll die Show-Reihe dann vier Mal ausgestrahlt werden.