am 27.07.2021 - 15:54 Uhr

Das ZDF wird den Thriller-Zweiteiler "Im Netz der Camorra" am 6. und 7. September jeweils ab 20:15 Uhr zeigen. Die Filme sind eine Gemeinschaftsproduktion zwischen ZDF und ServusTV, beim österreichischen Privatsender ist der Zweiteiler am 4. September zu sehen. Vor und hinter der Kamera ist "Im Netz der Camorra" prominent besetzt. In den Hauptrollen sind unter anderem Tobias Moretti, Ursina Lardi und Fabrizio Romagnoli zu sehen.

Mit Antonia Moretti spielt auch die Tochter von Tobias Moretti in den Filmen mit, für die beiden ist es die erste Zusammenarbeit dieser Art. Das Drehbuch stammt von Ben von Rönne und Andreas Prochaska nach einer Idee von Max Gruber, Prochaska übernimmt auch die Regie. Produziert wurde der Zweiteiler von der good friends Filmproduktions GmbH (Produzent: Moritz von der Groeben) in Koproduktion mit Satel Film GmbH (Produzent: Heinrich Ambrosch).

Und darum geht’s inhaltlich: Auf einem Weingut in Südtirol führt die Familie DeCanin ein glückliches Leben. Die Familie ist bekannt für ihren guten Wein, im Dorf schätzt man sie. Eines Tages taucht Nino Sorrentino auf dem Weingut auf, ein alter Bekannter von Gutsbesitzer Matteo DeCanin. Doch Nino ist mehr als ein Weggefährte aus Matteos Kindheitstagen. Er ist Teil von Matteos dunkler Vergangenheit, die in Neapel ihren schicksalhaften Lauf nahm.

Zur selben Zeit erschüttert ein schlimmer Vorfall das idyllische Leben in der Gegend: Nachts wird eine junge Frau auf einer Passstraße von einem Auto erfasst. Sofort übernimmt Carabinieri Adrin Erlacher die Ermittlungen. Zwar will Dezernatsleiterin Christina Melauer den Fall zu den Akten legen, doch für den Carabinieri häufen sich die Indizien – vor allem, als er das Weinetikett eines 3000 Euro teuren Weines unter den Beweismitteln findet. Der aufrichtige Gesetzeshüter ermittelt auf eigene Faust. Auch Winzer Matteo rückt ins Visier seiner Ermittlungen. Der gerät zunehmend unter Druck. 20 Jahre hat er über seine wahre Identität geschwiegen. Jetzt muss er mit allen Mitteln kämpfen, um die Familienidylle aufrechtzuerhalten. Die Mafia ist hinter ihm her und trachtet ihm und seiner Familie nach dem Leben.

Serien-Nachschub am Vorabend

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch eine neue Staffel von "Notruf Hafenkante" angekündigt. Insgesamt 20 neue Folgen der Vorabendserie sind ab dem 9. September immer donnerstags ab 19:25 Uhr zu sehen. Mit im Schnitt mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Staffel im vergangenen Jahr übrigens die erfolgreichste seit langer Zeit.